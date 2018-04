- Salut tout le monde, voici mon ressentie après avoir bien avancé dans le jeux.



- Je vais de suite commencé par rétablir une vérité, god of war le plus beau jeu ps4, vraiment ? sérieux les testeurs ont fumé quoi ?



- Dans le haut du panier sans aucun doute mais, clairement en dessous de uncharted 4, lost legacy, horizon ou the order, qui reste la crème actuel sur console de salon. je pense que certains ne savent toujours pas faire la différence entre direction artistique et technique pure.



- La direction artistique est quand à elle vraiment fabuleuse, techniquement oui les éclairages défonce, la modélisation des personnages, toutes ces particules, la déformation de la neige etc, mais niveau flotte, textures, fluidité on n'a vus bien mieux. ça rame aussi parfois et ma pro na jamais soufflé comme ça bref niveau optimisation cest pas sans reproche, retard d'affichage de textures a certains moment rien de bien méchant mais a souligné tout de même.



- Voila le coup de gueule est passé le reste et admirable, bande son divine, bon gameplay, durée de vie conséquente et scénario, mise en scène très accrocheur.



- Personnages principaux comme secondaire très intéressent, la relation père, fils maîtrisé et des boss bien digne d'un god of war sur tout un qui ma mis une claque ahurissante. bref un très bon jeux , mais je pense malgré tout, en tous cas pour le moment que les 20 sont surestimé.



- Je donnerais mon avis définitif un peu plus tard, et je terminerais quand même, que la mythologie nordique a vraiment de la gueule et l ambiance qui ce dégage du jeux est vraiment très réussie.