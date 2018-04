Controllers and joysticks for home video game machines, chargers for household video game machines, parts and accessories of home video game machines, commercial TV game machines, commercial TVs Parts and accessories of game machines, Card game toys and their accessories, Portable liquid crystal screen game machines, Portable liquid crystal screen game machine parts and accessories, Toys, Dolls, Go Tools, Shogi tools, songs, Card game tools and their accessories, dice, Sugoroku, dice cup, diamond game, chess equipment, checker tool, magic equipment, domino equipment, cards, flower cards, mah-jong tools, game machines, billiard equipment, amusement park equipment, Exercise equipment, fishing tool, insect gathering tool

On apprend il y a 2 heures maintenant que Nintendo, Game Freak et Creature ont cojointement déposé une nouvelle marque au Japon, simplement intitulée ウルトラシャイニー ("Ultra Shiny").Alors, "shiny" est le terme anglais officiel (issue du japonais) dans la franchise Pokémon pour qualifier les Pokémon de couleurs différentes (et rare), ce terme étant différent en français ("chromatique", et non pas "brillant" lol).Le dépôt mentionne ceci dans la description de la marque :Ce qui ne nous aide pas des masses à savoir ce que ça représenteEn attendant plus d'information, ça peut très bien être un jeu comme du produit dérivé... Ou alors le fameux "device" dont Pokémon Company a brièvement évoqué l'an dernier ? (click) Bref vous parieriez sur quoi ? En tout cas sur ResetEra on rappelle que la réunion des investisseurs chez Nintendo est pour jeudi prochain.