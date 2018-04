Un livre sur Cowboy Bebop l’œuvre de Shinichiro Watanabe va sortir chez Third Edition.Mathieu Bablet l'auteur de Shangri-La, Adrastée ou encore La Belle Mort réalise la couverture de l'ouvrage et sera écrit par Rémi Lopez.Le livre sera disponible le 5 JuilletLes prochains livres à venir:J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Cowboy Bebop 24.90€ L Oeuvre Aerienne de Hayao Miyazaki 24.90€ Kingdom Hearts 29.99€ Dark Souls Remastered Collector's Edition Guide 30.54€

Who likes this ?

posted the 04/20/2018 at 08:58 AM by leblogdeshacka