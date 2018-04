orti initialement sur smartphone et tablette, Manticore - Galaxy on Fire est un jeu de tir évoluant dans un univers de science-fiction. Développé par Deep Silver Fish Labs, le titre s'offre une seconde jeunesse sur Nintendo Switch avec une parution ce jour exclusivement sur le Nintendo eShop au prix de 19,99€. Divisé en 3 actes, Manticore - Galaxy on Fire vous demandera de nettoyer le secteur Neox où les criminels de tous les horizons font régner la terreur. Pour vous aider à accomplir votre tâche, vous piloterez des vaisseaux lourdement armés pour rendre votre justice et devenir un héros spatial. Pas encore convaincu ? Dans ce cas nous vous laissons admirer le trailer de présentation du jeu.



Caractéristiques :

• Plus de 8 heures d’action scénarisée intense à la sauce science-fiction

• Plus de 2 heures de dialogues en anglais et en japonais et localisé dans 11 langues au total

• 60 FPS pour tous les modes de jeu : portable, sur table ou téléviseur

• Un univers magnifiquement détaillé avec plus de 35 lieux uniques à découvrir et plus de 30 bosses

• Compatible avec les manettes Joy-Con & Switch Pro, fonctions de vibration incluses