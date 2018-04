Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Les tests continuent de tomber pour le jeu, avec de nombreux 10/10. En tout, l’exclusivité Ps4 a obtenu 33 notes parfaites de la part de différents sites. Reste à voir si la barre des 40 peut être franchie. Pour rappel, le jeu sort officiellement aujourd’hui même...Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/god-of-war

God of War

posted the 04/19/2018 at 11:36 PM by link49