Un trailer pour le film live-action Bleach.Il sortira le 20 Juillet au Japon et malheureusement, pour le moment, aucune date de sortie pour chez nous.Peut être que Netflix nous fera la surprise de le sortir chez nous comme pour le film Full Metal Alchemist...

Like

Who likes this ?

posted the 04/19/2018 at 11:27 PM by leblogdeshacka