Aujourd'hui Ubisoft annonce un partenariat avec une crypto de Cloud Computing Décentralisé Franco-Chinoise. La crypto ce nomme iExec (RLC) . Cette annonce tombe au moment ou des rumeurs annonce qu'Ubisoft prépare un jeux de type battle royale, qui du coup vu l'annonce sera surement sur une blockchain peer to peer ( une technologie permettant facilement plus de 500 joueurs connecté en même temps ) Y'a t'il des membres de gamekyo qui connaisse la blockchain, le monde des cryptos ?

posted the 04/19/2018 at 09:13 PM by nmariodk