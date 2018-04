Hello le monde,J'ai reçu aujourd'hui de la part de @K1fry le jeu a way out , que je me tatais de faire avec mon frère , donc avant tout un GRAND merci à lui!Comme on en avait plus moins discuté dans les commentaires de son post où il faisait dons de jeux, j'aimerais bien que cette élan de générosité se propage un peu dans Gamekyo .Donc j'avais émis l'idée d'un genre de chaîne de partage ou chacun pourrait partager un jeu avec d'autres membres qui eux même le partageront avec d'autres et ainsi de suite!(en inscrivant chacun son pseudo sur un papier pour avoir une trace de tout les membresJe partagerai donc a way out une fois fait avec @monz666 et lui même par la suite.Si l'idée plaît et que quelqu'un veut faire un groupe dédié ça serait top!( Je sais pas trop comment faire ..)J'aurais voulu partager un de mes jeux aussi mais malheureusement je n'ai pas grand chose en boîte...Si jamais ça peut intéresser je ferais un post plus tard pour partager life is strange sur Xbox one ^^Parce que le partage c'est beau, et que la vie est une fête.Merci.Au-revoir.