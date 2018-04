Salut à tous voici le dernier arrivé dans ma (petite) ludothèque Switch, Wonderboy the dragon's trap !La version physique est vraiment de bonne qualité, comme vous pouvez le voir avec des petits goodies bien sympas, une cover réversible, une cartouche aux couleurs des cartouches master system , un porte clef , un mode d'emplois bien illustré et une mini OST.Pour le jeu en lui même, c'est de la bombe mais ça vous le saviez déjà

posted the 04/19/2018 at 07:34 PM by darksly