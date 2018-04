Voici une Information concernant la Xbox One X :Le directeur de Xbox France, Hugues Ouvrard, estime que la console se vend bien, sans donner le mindre chifffre cependant. Il ajoute que Microsoft est fier des premiers résultats obtenus par leur dernière console. Il termine en déclarant qu'elle n'a pas pur but de remplacer la Xbox One S, mais d''offrir une autre expérience aux gamers plus exigeants ou plus passionnés par la technologie et équipés de TV 4K...Source : https://www.begeek.fr/hugues-ouvrard-estime-que-la-xbox-one-x-se-vend-bien-271479