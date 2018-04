La liste des trophées de God of War est disponible.ATTENTION AU SPOIL :Obtenir tous les autres trophéesDéfendre sa maison contre l'étrangerSurvivre dans les bois de la sorcièrePermettre aux elfes blancs de rentrer chez euxVaincre le dragon de la montagneBattre Magni et ModiRécupérer les Lames du ChaosSoigner AtreusSauver AtreusNaviguer hors de HelheimVaincre BaldurRépandre les cendresDécouvrir tout ce que peut offrir le lac des NeufExplorer entièrement VeiðrrgardApprendre les langages de Muspellheim et de NiflheimAméliorer une pièce d'armureObtenir une gemme d'attaque runiqueAugmenter sa santé au maximumAugmenter sa rage au maximumFabriquer une tenue pour AtreusInsérer un enchantement dans l'armureTuer 1 000 ennemisLibérer tous les dragonsRendre tous les services à Brok et SindriCollecter tous les artefactsTuer tous les corbeaux d'OdinAméliorer une attaque runique au maximumAméliorer la hache Léviathan au maximumAméliorer les Lames du Chaos au maximumObtenir l'armure du vagabondObtenir l'armure de l'AncienAider tous les esprits récalcitrantsUtiliser les cartes pour trouver tous les trésors enfouisDécouvrir toutes les fresques des JötnarTerminer toutes les épreuves de MuspellheimRécupérer tous les trésors de la salle centrale de l'atelierVaincre les neuf Valkyries