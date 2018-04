Ce qui est en jeu, c’est l’hippocampe. La zone du cerveau, pas le poisson (bien qu’il soit lui aussi menacé de disparition). Cette structure cérébrale (en rouge ci-dessous) a un rôle central dans la mémoire et la navigation spatiale. Outre la mémoire spatiale, l'hippocampe abrite la mémoire épisodique qui permet de se souvenir d’expériences passées. Une zone primordiale donc, qui participe de la bonne santé globale du cerveau.Suite : https://usbeketrica.com/article/super-mario-meilleur-pour-le-cerveau-que-call-of-duty Autres liens : http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/pour-votre-sante-lachez-call-of-duty-et-mettez-vous-a-super-mario-bros-cest-plus-sain/

posted the 04/19/2018 at 06:14 PM by sussudio