Bonjour à tous,Je me sépare finalement de mon Dragon Ball FighterZ sur Xbox One, j'y ai à peine touché, j'ai vite décroché malgré le potentiel de la bêta et si cela vous intéresse je l'ai mis en vente sur Ebay ici : https://www.ebay.fr/itm/123087837176?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649 et si l'offre vous intéresse, je le fais à 35€ FDP in si un membre du site le veut.Je supprime l'annonce dès que j'ai trouvé preneur, paiement paypal.