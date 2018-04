divers

Je vous partage ce petit concours car je trouve l'idée sympa. Ecrivez en runes à kratos pour tenter de gagner l'un des lots suivants:- God of War Édition Limitée + manette God of War- 1 jeu God of War Édition Collector + manette God of War- 3 codes pour télécharger le jeu God of War- 1 sac à doscomment participer? rendez vous sur ce lien écrivez votre message dnas la partie prévue et traduisez le en runes, puis tweetez le message en runes avec le hastag: #RunesGodOfWarᛒᚮᚾᚾᛂ ᛍᚻᚪᚾᛍᛂ ᚪ ᛏᚮᚢᛊ !ᛂᛏ ᚡᛁᚡᛂ ᚵᚪᛗᛂᚴᚤᚮ