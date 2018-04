On peut dire que Sega est en forme cette semaine !Le Sega Fes était l'événement du week end dernier où a notamment été annoncé Shenmue HD, mais pas que !Une session DJ du compositeur Tomoya Ohtani (série Sonic) a été filmée et voici donc la vidéo pour revivre ce moment sympa (à écouter en musique de fondça rappellera de bons souvenirs aux fans de la série Sonic...Il y avait bien sûr l'annonce de Sega Ages, (et on espère des jeux Saturn/dreamcast!)C'était aussi l'occasion d'annoncer une édition vinyle de l'OST de Sonic Forces (The Vinyl Cutz) à paraître prochainement.Sans oublier la version intégrale (toujours composée par Tomoya Ohtani) en coffret CD déjà dispo (avec livret traduit) un peu partout, elle contient notamment les chansons emblématiques "Fist Bump", et Theme of Infinite des chanteurs de Hoobastank et Dangerkids.Dispos chez Wayo records