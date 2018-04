Test

La Playstation 4 accueille enfin son nouveau God Of War ! Et je peux vous dire, les développeurs vous ont réservé du lourd mais du très lourd !!



Un jeu attendu par les fans mais pas réservé uniquement aux fans ! Pas de reboot mais bien une suite de l'histoire de God Of War ! Le jeu de l'année ou pas ?



God of War marque le retour de l'une des franchises les plus célèbres du monde du jeu vidéo. Exclusif à PS4, le titre marque le retour de Kratos qui, doit faire la figure d’un père exemplaire tout en affrontant son passé.





Depuis que le jeu a été annoncé, Kratos avait surpris avec son côté plus humain dans les trailers. En plus de son apparence d’un homme ayant vécu , la présence d'Atreus, son fils, a eu un énorme impact dans la vision des joueurs sur Kratos puisque le protagoniste a toujours porté la réputation d’être cruel et insensible.

Et aujourd’hui, je vous apporte donc mon test.





Que pensez-vous de ce nouveau soft exclusif à la PS4 ?