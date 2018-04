Avez vous des ouvrages à me conseiller ?Les livres sur la Megadrive et la Playstation étaient sympa mais la partie histoire (ce qui m’intéresse le plus) n'était pas du tout à la hauteur. Peu de pages dans l'ouvrages sur la Megadrive (surtout des artworks) et pour la Playstation, c'était surtout la liste des jeux qui prenait le plus de place.Je veux surtout des livres avec du texte, qu'il y est des anecdotes, du contenus, des révélations, bordel un vrais livre quoiUn livre qui après lecture te faire dire "haaa ouai, j'ai appris pas mal de choses dis donc, sisiiiii chacal"