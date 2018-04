Voici une « Information » d’une possible suite au jeu Ryse : Son of Rome :Le jeu Ryse : Son of Rome est l'un de ces jeux qui ont eu un impact même s'il n'a pas réussi à se faire un nom. Les fans du jeu espèrent toujours qu'une suite pourrait être publiée à un moment donné. Aujourd'hui, le vice-président de Microsoft, Mike Ybarra a tweeté une photo d'une statue de Marius, le protagoniste du jeu, suivi par la ligne « Je me souviens de lui ». De nombreuses rumeurs sous-entendaient une suite, et ce tweet pourrait être un premier teaser. A moins qu’il ne tease l’annonce d’un Patch sur Xbox One X. Plus qu’à attendre une annonce, peut-être à l’E3…Source : https://segmentnext.com/2018/04/19/mike-ybarra-remembers-ryse-son-of-rome-could-this-be-a-teaser/