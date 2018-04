Stream

Salut tout le monde!Ajourd'hui, on passe au serious buisness et on attaque le 15e goty de l'année, le pas très attendu God of War.Donc, pour ceux qui ont envie de découvrir le jeu ou de simplement passer un bon moment, je lance un live à cette adresse: http://www.twitch.tv/micablo Pour présenter la chaine de manière générale, je streame tous les jours vers 14h et parfois le soir de manière plus random. Je fais du let's play sur tous types de jeux: du récent, du vieux, de l'indé et du AAA. J'ai un gros faible pour les jeux japs et les nanars et quoi qu'il arrive, la bonne ambiance est de mise.N'hésitez pas à venir pour faire un petit coucou à l'occasion ou pour sortir le pop corn et profiter de mon sel!