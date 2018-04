Comme à l'accoutumée, God of War n’échappera pas à la tradition du patch Day One, et il aura même le droit à deux mises à jour. Au total, vous devrez télécharger pas moins de 7,4Go pour pouvoir passer le jeu en version 1.10.



Au niveau des changements, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :





*Les noms des protagonistes qui parlent s'afficheront en face des sous-titres



*Un rééquilibrage au niveau de l'économie (qui touche certainement l'argent récupéré voire l'XP)



*La difficulté des ennemis a été modifiée



*Corrections de divers bugs et différentes améliorations



*Des paramètres d'options pour les joueurs PS4 Pro ont été ajoutés



*Une nouvelle interface plus immersive peut être sélectionnée afin de réduire au minimum le HUD



*Résolution d'un problème où deux trophées ne se débloquaient pas



*Correction d'un souci où vous n'étiez pas récompensé pour la complétion à 100%



*Résolution de rares cas où la progression était bloquée



*Les notifications de tutoriel et le timing ont subi des ajustements