Voici des Images du jeu Shenmue 1 & 2 HD :SEGA a mis à jour son site officiel et par la même occasion a dévoilé ces nouvelles images. Pour rappel, le jeu sortira cette année sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : https://gematsu.com/2018/04/shenmue-i-ii-story-screenshots

Who likes this ?

posted the 04/19/2018 at 10:17 AM by link49