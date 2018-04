Bonjour à tous,On se demande tous ce que peut bien faire Retro Studio depuis la sortie de DKCR : TF il y a plus de 4 ans...Un nouveau DKCR en scrolling 2D me semble hautement improbable, ils ont déjà passé l'apprentissage de la "HD", et surtout ils disposent du moteur utilisé pour le précédent, ce qui réduirait grandement le temps de développement et donc ne correspondrait pas.On sait que la série est morte depuis Mother 3.On sait également que Retro Studio reboot à chaque fois des anciennes licences.On se rappelle également des CVs qui mentionnaient récemment :Bref, tout pointe vers un jeu qui irait bien au delà des compétences requises pour faire un DKC.On sait aussi que Nintendo avait eux-même teasé le portage de Mother 3 à l'E3 2015 lors d'une séquence animée avec Reggie. Un portage ça prend pas longtemps. M'est avis qu'ils attendent plutôt le bon moment pour l'annoncer...Le projet de Retro devrait en toute logique être dévoilé cet E3.