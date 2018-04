Voici une Information concernant le jeu Nintendo Labo :Alors que le jeu sort demain aux USA et au Japon, peu de tests sont tombés. Pour le moment, le jeu obtient une bonne première note. Reste à voir si les autres testeurs feront de même. Pour rappel, le jeu sortira chez nous un peu plus tard, le 27 avril prochain précisément…Source : https://www.cnet.com/products/nintendo-labo/review/

Who likes this ?

posted the 04/19/2018 at 06:27 AM by link49