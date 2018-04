La mode des vinyles ne s’arrêtera pas maintenant. En effet, voici qu'arrive DOOM dans un coffret vraiment magnifique.Pas moins de 31 pistes en tout pour la soundtrack du jeu.Le coffret contient pas moins de 4 vinyles 180g rouges et 2 CD et un disque de feutrine.Le coffret sera disponible en Juillet pour 90€ sans les FDP.

posted the 04/18/2018 at 10:45 PM by leblogdeshacka