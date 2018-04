...Sur le dernier Hitman.Après un Absolution, non pas mauvais, mais qui n'avait également plus grand chose d'un Hitman et dont le virage blockbuster explosif dénaturait plus la série qu'autre chose, IO Interactive sont parvenu à ramener la série sur le droit chemin.L'expérience Hitman de retour avec la dose de modernisation nécessaire (même si on a perdu quelques petites choses au change par rapport à l'épisode Blood Money sorti une décennie plus tôt).Et entre Hitman et même d'autres séries, comme Metroid ou Resident Evil, qui ont récemment tenté un retour aux sources, majoritairement réussi, j'ose espérer que toi aussi, Splinter Cell, tu sauras t'écarter de la voie entamée par Conviction. Que je suis loin de détester entendons-nous, mais la BenjaminButtonisation de Sam Fisher, ça va quand même bien aller hein... xDJe veux un Sam vieillissant, plus posé, plus tactique, quitte à ce qu'il tremble des genoux en faisant le grand écart entre deux murs ! xD Mais svp Ubi, revenez à un type d'expérience proche d'un Chaos Theory, avec la modernisation nécessaire vis-à-vis du gameplay.Avec des lieux crédibles, qui proposent un minimum de liberté dans leur approche. Et pas des successions zones qui font très (trop) clairement maps de JV, avec des couvertures à tout bout de champs, au cas où un gunfight péterait. Conviction et Blacklist ont beau être des jeux très solides, plutôt fun, à aucun moment j'ai ressenti ne serait-ce que le 10e de l'immersion des épisodes précédents.Bref, le retour aux origines de certaines séries me redonnent un peu d'espoir. Et l'apparition de Sam dans Ghost Recon Wildlands consolide également cette positivité. Mais je serais pas rassuré tant que j'aurais pas retrouvé Sam. Mon Sam. Le vrai Sam.Vivement l'E3 en tout cas.