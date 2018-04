Yakuza Studio de Sega travaille actuellement sur Shin Yakuza , mais les créateurs de Kazuma Kiryu sont de plus en plus nombreux selon Haruki Satomi, PDG de Sega Sammy, comme il l'a mentionné lors d'une interview accordée au magazine japonais Weekly Famitsu.Satomi-san parlait de la façon dont il veut défier les nouvelles IP sur toutes les plateformes (IE: arcade, mobile, consoles et ainsi de suite). Après avoir évoqué de nouvelles adresses IP pour les marchés de l'arcade et du mobile, il a fait remarquer qu'en ce qui concerne les consoles de salon, un nouveau titre du studio Yakuza est déjà en cours de développement.Il n'a pas fourni plus de détails, mais il a mentionné que les fans peuvent l'attendre avec impatience.Console de salon donc. PS4?