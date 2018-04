Bonsoir à tous,J'ai eu la chance de pouvoir acheter le jeu samedi dernier sur Paris et je vous donne mon avis après un peu plus de 20h de jeu... NO SPOILPoints forts :- C'est très très beau et la DA est suffisamment folle pour dire que je trouve le jeu plus impressionnant que Uncharted 4. Et puis le plan séquence unique ... c'est dingue en terme de rythme (presque fatiguant parfois- J'ai entamé le jeu au niveau de difficulté 3/4 (Mode Défi me semble t'il). Autant le dire de suite, avec cette nouvelle jouabilité lors des combats, les débuts peuvent sembler un peu difficiles car on réapprend à jouer Kratos : les approches sont nombreuses et on comprend rapidement l'utilité du fils qui se montre d'une aide presque indispensable. Après avoir débloqué certaines aptitudes et intégré les subtilités du gameplay (hyper fin malgré la brutalité des combats avec une grande importance des contres), le jeu devient un peu moins compliqué !- Il y a beaucoup, beaucoup, de choses à voir et à faire, je ne pense pas être à la moitié du jeu et j'ai encore pleins de lieux à découvrir et à débloquer... il y a beaucoup de secrets et ils récompensent vraiment le joueur- Pour le moment l'histoire me plait bien puisqu'elle se focalise beaucoup sur nos personnages. Les personnages secondaires sont plutôt sympas (on sent clairement la patte Naugthy Dog) !- Le lancer de hache et son retour, une sensation incroyable , un nouveau standard tout simplement !!!Points faibles :- Je trouve que certains paysages malgré leur beauté (c'est vraiment impressionnant !), sont un peu saturés en terme de couleurs. Ils dénotent vraiment avec les épisodes précédents (on peut applaudir la prise de risque) mais ils donneraient presque une impression de monde "Candy Crush" (vous comprendrez en jouant) ;- La présence de beaucoup de trésors (vraiment beaucoup) et la possibilité d'améliorer compétences, armures, armes (celles du fils également) peuvent déplaire...- Les déplacements rapides son un peu pourris... donc il va falloir se manger des A/R...- Pour chipoter mais je trouve que le jeu est beaucoup moins sanglant que les épisodes précédents (la tête arrachée, les yeux de trolls, etc...).Bilan pour le moment :C'est un très bon / beau jeu avec un gameplay au top et un joli contenu en terme de durée de vie. Plus humain et plus technique, je passe un superbe moment en compagnie de la famille KratosPS : le jeu est au top dans tout ce qu'il entreprend...pour autant (et j'espère me tromper en le bouclant), je ne pense pas qu'il apporte quelque chose de "nouveau" (à l'industrie du jeu vidéo) en dehors de son plan séquence. Les développeurs ont en tout cas pris beaucoup de risques pour repenser la série et ils peuvent s'en féliciter !!!