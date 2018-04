Tests

Cladun Returns : This is Sangoku

Et hop, encore un de fini.Cette-ci, c'est Cladun Returns... un petit Dungeon Crawler au look bien retro! (et pas que...)Celui-là, je l'ai un peu prit par hasard. Je ne connaissais pas du tout la série et les graphismes retro m'ont séduit.Alors, déception ou révélation?Commençons par l'histoire du jeu...Alors que dire... L'histoire dans Cladun n'est vraiment pas un élément essentiel tant elle est basique de chez basique.En gros, vous êtes une âme dans un village dans l'au delà et vous devez, avec l'aide de vos vassaux, découvrir pourquoi les âmes des défunts ne peuvent plus se réincarner.Il y a de courts dialogues au début de chaque chapitre (10 au total) qui nous mènent vers une conclusion WTF?Clairement, les dev ne se sont pas prit la tête.C'est un parti prit, donc, inutile de s'y attarder d'avantage. Mais pour ceux qui seraient éventuellement intéressé par le jeu.C'est comme à la grande époque des jeux 8bits, le scénario est très peu présent, on se contente du stricte minimum.GAMEPLAY :Alors, les commandes ressemble à du Zelda III sur SNES.Vous pouvez frapper dans 4 directions, vous pouvez sprinter, vous protéger au bouclier, sauter ou encore glisser.Le jeu se passe dans des donjons de tailles variés. Certains peuvent se finir en 3sec, d'autres peuvent prendre 2 à 3 minutes, si on prend le temps de nettoyer le donjon mais basiquement, tous les donjons sont assez petits en taille.En plus des ennemis, les donjons sont parsemés de pièges au sol. Le but étant le plus souvent d'atteindre une Gate.Les contrôles bien que basiques sont plutôt rigides... retro oblige?Il n'est, par exemple, pas possible de changer de direction tout en frappant. Et on fini généralement pas effectuer un combos dans le vide si l'ennemi pas juste à côté de vous, alors que vous appuyez dans sa direction.Le jeu possède un mode Co-op, que je n'ai pas testé.Malgré les différentes classes et armes, le gameplay n'est pas diversifié.Et on fini par se lasser vers la fin.Basiquement, le jeu propose :- 10 chapitres histoire (50 donjons)- 10 chapitres EX (50donjons)- 3 Donjons Ran-geon pouvant aller jusqu'au floor99.- 1 ArèneDans ces donjons, Ran-geon, le but est simplement d'enchainer les donjons pour gagner de l'exp et équipements en passant par la gate la plus appropriée. En fonction de la gate choisie, les ennemis se verrons prendre de 0 et 700 lv+ au prochaine donjon (généralement ça reste dans les 0 à 15lv), vous pourrez sauter 1 donjon, vous rapprochant plus vite du floor99, etc...Les objets/or étant perdu si vous mourrez avant d'atteindre la sortie.Mais pour y arriver, il faudra d'abord upper vos vassaux.On en arrive à la partie originale du jeu, les Magic Circles.Ceux-ci, très nombreux et variés, vous permettent de placer des vassaux autour de vous.Des cases bonus, augmenterons leur stats qui boosteront les vôtres.En combat, quand vous subissez des dégâts, ce sont vos vassaux qui en premier subissent les dégâts. Dépendamment de la direction, prendre un coup par derrière alors que vous n'avez pas de vassal derrière vous, c'est vous qui subissez l'attaque.Quand un vassal tombe, vous vous voyez retirer les bonus qu'il vous octroyait.Il faut donc trouver le magic circle ayant le plus d'emplacements pour vassal tout en evitant qu'il ne possède trop de cases malus.Cela permet de custom votre personnage en fonction de votre gameplay.Coté quêtes annexes, le jeu en propose une centaines... Cela va du contrat d'assassinat, de grind d'objets à la course contre la montre.OST :Les musiques, un des points fort du soft.L'OST ne compte pas énormément de pistes mais elles sont variés et bien sympa pour la plupart. Pour les vieux de la vieille ayant l'oreille entrainée, il est aussi possible de jouer avec les musiques en 8bits.Réalisation :Alors là, il ne faut pas se laisser berner par le village d'accueil.Qui nous laisse vraiment croire qu'on va jouer à un Zelda Like avec des graphismes 16bits plutôt réussi.Le village de départ n'a rien à voir avec les donjons, ces derniers sont composes de bloques 1*1 qui délimitent la map et constituent le "labyrinthe".Le jeu n'est pas du tout un genre de open world, c'est très cloisonné et c'est pour ça qu'à mes yeux, il s'agit d'un plus d'un dungeon crawler que d'un action/rpg.Si le village de départ à tout du 10bits, les donjons sont plus en 8bits. et finalement peu variés. Certains blocs composants le sol semblent parfois mal placés...Les ennemis sont eux variés, et comme sur console 8bits, les différentes couleurs donnent une indication sur type de créature ou sa force. (rouge = feu, etc...)Côté animation, c'est encore du retro retro. Les animation se font en 3 ou 4 frames.Là encore, c'est une parti prit... inutile de commenter plus que ça.En tout cas, le tout fonctionne.Autre point positif, la possibilité de customiser votre perso et équipement.Je n'ai pas testé car pas le temps, une fois qu'on s'y met, on y reste généralement des heures.Mais, il est possible de retoucher les armes et persos du jeu via un éditeur pixel dans le jeu.Libre à vous de vous créer Master Chief, Kratos ou encore Link en pixel art et de pouvoir jouer avec.Le point sombre, le jeu a tendance à rester bloquer lors des chargements. Vous forçant à relancer le jeu et perdre votre progression.En résumé,Cladun n'est pas une déception ni une révélation, mais un petit dungeon crawler sympathique, différent, avec une OST dynamique.Les commandes auraient pu être moins rigides mais je suppose que là encore, c'était voulu.Malheureusement, le gameplay manque finalement de diversité et on fini par trouver le jeu un peu longuet à force de pex/grinder les donjons encore et encore.+ Coté retro+ OST+ Grosse customisation (magic circles et mode édit)- Scénario- Les chargements qui restent sur un écran noir- Les contrôles/10Liste des jeux à venir :