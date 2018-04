Voici une Rumeur autour d’un jeu à paraître aussi sur Nintendo Switch :Hier, Namco Bandai annonçait que le jeu sur Nintendo Switch et l’Amiibo ne sortirait pas en même temps que les autres versions, le 25 mai prochain. Amazon Italie a modifié la date et indique maintenant une sortie prévue le 31 août 2018. Reste à voir si cela se confirme plus tard ou pas.Enfin, le magazine EDGE lui consacre dans son dernier numéro la couverture…Source : https://www.amazon.it/Dark-Souls-Remastered-Nintendo-Switch/dp/B079NCC8KT/ref=sr_1_1?s=videogames&ie=UTF8&qid=1524071951&sr=1-1&keywords=dark+souls+switch