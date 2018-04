Pour le moment, lorsqu'on pense séries françaises de Netflix, on pense à Marseille. Mais bientôt, les téléspectateurs du monde entier pourront voir la production héxagonale sous de nouveaux angles. Tous les angles en fait.



De l'anticipation avec Osmosis, écrit par la scénariste Audrey Fouché (Les Revenants, Borgia). L'histoire nous emmènera dans un futur proche, à Paris. La technologie a encore progressé et offre désormais de déchiffrer "le code du véritable amour". L'application Osmosis promet à ses utilisateurs de trouver le partenaire idéal, recueillant les données de ses membres grâce à des micro-robots implantés dans le cerveau. Annoncée il y a près d'un an, elle débutera son tournage en juin prochain en France. Thomas Vincent (Versailles) réalisera les deux premiers épisodes (il y en aura 8 au total).



De la romance moderne, avec Génération Q. Il s'agit de la comédie de Noémie Saglio (créatrice de Connasse), commandée fin 2017, dont le tournage a débuté à Paris. La série met en scène un groupe de jeunes qui ne s’explique pourquoi leur amie Elisa, perpétuelle célibataire, est si malheureuse en amour. Le casting est composé de jeunes talents : Zita Hanrot, Sabrina Ouazani et Joséphine Draï. "Ce sont des jeunes gens issus de la diversité, que nous avons pu caster en toute liberté grâce à Netflix", se réjouit le producteur François Florentini, que Première a rencontré à Rome, à l'occasion du showcase européen annuel du groupe américain. "Cela donne l'opportunité à une nouvelle génération de talents de s'exprimer. C'est un projet que nous avons construit en commun, avec Netflix. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe avec les chaînes de télé classique et c'est agréable de travailler comme ça."



Des super-héros enfin. La plateforme de streaming a en effet annoncé lors du même événement la production prochaine de Mortel, quatrième série originale française scriptée de Netflix, qui met en scène des jeunes dont les destins se trouvent liés par une force surnaturelle. Une série créée par Frédéric Garcia et produite par Mandarin Télévision, dont on ne sait pas grand chose de plus pour l'instant.



Aucune date de mise en ligne à l'heure actuelle, pour Osmosis, Génération Q et Mortel, mais elles n'arriveront certainement pas sur vos écrans avant fin 2018 ou 2019.