Hello tout le monde!Petit message de remerciements de la team Gameforever puisque le site d'avis amateur héritier de Consoles + vient de passer la barre symbolique des 6000 avis !Plus de détails ici :http://www.gameforever.fr/forum/viewtopic.php?t=975&start=0J'en profite donc pour remercier les membres de Kyo qui ont participé ou qui participent encore régulièrement en rédigeant leurs tests rétros ou sur les dernières nouveautés!Remerciements particuliers à Fifine, Pxl, Blondexgf et Ludens23!A bientôt et n'hésitez pas à venir participer ou taper l’incruste si le cœur vous en dit!A bientôt ici ou sur GF!