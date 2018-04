Qui exactement va écrire et produire ce nouvel anime Cobra ?



Cobra Return of Joe Gillian est 80% écrit par Hervé Trouillet et 20% par moi. La productions est assurée par Shibuya Productions en collaboration avec A-Girl Rights, la société de Buichi Terasawa, l'auteur du Manga.



Pourquoi avoir choisi le Rugball pour ce retour ? C’est un choix personnel, ou une attaque de nostalgie sur les fans, ou les deux ?



Le Rugball est le moment préféré de bon nombre de fans de Cobra dont Hervé et moi. Nous avons la chance unique d'avoir l'autorisation de l'auteur dans le but de faire une série originale et de développer notre propre histoire, faire revenir le Rugball nous permet d'explorer des pistes particulièrement intéressantes tant au niveau du scénario que de la réalisation. Pour nous le challenge est double, ne surtout pas décevoir les fans mais également en gagner de nouveau. Nous croyons en l'univers de Cobra.

Très mauvaise nouvelle avec l'annonce de l'annulation du film Cobra d'Alexandre Aja.Eh oui, le film ne se fera pas par le réalisateur de La colline à des yeux, le projet a vu le jour en 2011 avec une magnifique affiche.En cause, le nouveau dirigeant de Lionsgate qui aurait mis le projet à la poubelle. En même temps, le budget du film aurait du être de 130 millions pour faire les choses biens. Et aussi les sorties des films Les Gardiens de la Galaxie et Star Wars Le Réveil de la Force auraient enterré le projet.Heureusement, une nouvelle série sera bientôt disponible. Basée sur l'arc scénaristique du Rugball et réalisée par Shibuya ProductionsInterview de Cedric Biscay, président de Shibuya Productions (dans le lien):