Alors que le destin du monde est en jeu, les armées de la Horde et de l’Alliance se rencontrent à nouveau sur les champs de bataille. Préparez-vous à disputer une guerre totale avec cette édition Collector limitée. Elle comprend des objets commémoratifs rares qui vous seront précieux lors du conflit à venir.

Ça y est World Of Warcraft : Battle For Azeroth Collector's Edition est en préco.A l'intérieur, nous retrouverons:-Une clé numérique permettant de débloquer la version complète de Battle for Azeroth.-La Bande Originale en téléchargement : Une clé permettant de télécharger les somptueuses compositions orchestrales de Battle for Azeroth. Une musique d'ambiance idéale pour assiéger vos ennemis !-Un livre réversible : « Élégie » et « Une Guerre Honorable » : Les grands récits de guerre ont toujours deux versants. Cette édition reliée limitée réunit deux romans courts inédits de World of Warcraft qui décrivent la destruction de Teldrassil du point de vue de l'Alliance (Élégie) et de la Horde (Une guerre honorable). Chaque histoire comprend des illustrations exclusives à cette édition.-Une Marque d'allégeance à deux faces (Horde et Alliance) : Déclarez votre allégeance avec cet impressionnant emblème à deux faces. Placez-le sur votre bureau ou sur une étagère du côté de votre choix pour afficher votre loyauté envers votre faction. L'autre face, elle, contemplera le mur, restant dans l'ombre... Support inclus.-Contenu Additionnel dans les jeux Blizzard :- World of Warcraft : Monture Ravasaure doré pour la Horde, Monture Étalon crin-de-mer pour l'Alliance et Tortois, la mascotte bébé tortollan - Hearthstone : le Dos de carte « Azeroth brûle - Starcraft II : Tags de l'Alliance et de la Horde - Starcraft II : Tags de l'Alliance et de la Horde - Heroes of the Storm : Monture Sabre de feu primordialLe prix du coffret est de 99.99€ et il sera disponible le 14 Août sur PC.