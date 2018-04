Bonjour,Petite joke avec le titre, mais connaissez vous??Il s'agit d'un Battle Royale sur navigateur, gratuit et rien à télécharger.Bref, comme la plupart des jeux .io, c'est divertissant, amusant, et ça permet de passer le temps.Je vous conseille d'essayer

posted the 04/18/2018 at 03:39 PM by arquion