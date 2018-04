Voici le Top Media Create allant 09 au 15 avril 2018 :01./00. [NSW] The Snack World: TreJarers Gold (Level 5) {2018.04.12} (¥5.980) - 35.655 / NEW02./01. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) - 23.695 / 416.108 (-33%)03./03. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 18.729 / 2.232.305 (-14%)04./00. [PS4] Death end re;Quest # (Compile Heart) {2018.04.12} (¥7.200) - 15.303 / NEW05./02. [PS4] Far Cry 5 (Ubisoft) {2018.03.29} (¥8.400) - 14.472 / 116.678 (-46%)06./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 12.415 / 1.473.250 (-10%)07./00. [PS4] Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition (Spike Chunsoft) {2018.04.12} (¥5.400) - 11.366 / NEW08./06. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 6.990 / 954.532 (-18%)09./07. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 6.924 / 1.691.031 (-16%)10./05. [PS4] Super Robot Wars X # (Bandai Namco Games) {2018.03.29} (¥8.600) - 5.182 / 105.504 (-53%)11./08. [PS4] Ni no Kuni II: Revenant Kingdom # (Level 5) {2018.03.23} (¥8.000) - 4.184 / 87.251 (-49%)12./00. [PS4] Steins;Gate 0 (5pb.) {2015.12.10} (¥7.800) - 4.087 / 60.99013./12. [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥4.980) - 3.931 / 1.614.909 (-22%)14./09. [3DS] Detective Pikachu (Pokemon Co.) {2018.03.23} (¥4.980) - 3.837 / 68.392 (-45%)15./19. [PS4] Tom Clancy's Rainbow Six: Siege - Advanced Edition (Ubisoft) {2018.03.01} (¥6.000) - 3.700 / 38.976 (+3%)16./11. [PS4] Monster Hunter: World # (Capcom) {2018.01.26} (¥8.980) - 3.640 / 2.003.054 (-30%)17./10. [PSV] Super Robot Wars X # (Bandai Namco Games) {2018.03.29} (¥7.600) - 3.340 / 63.946 (-49%)18./18. [PS4] Like the North Star # (Sega) {2018.03.08} (¥8.390) - 3.074 / 163.636 (-18%)19./13. [NSW] Hyrule Warriors: Definitive Edition (Koei Tecmo) {2018.03.22} (¥6.800) - 3.070 / 40.408 (-36%)20./15. [PS4] Attack on Titan 2 # (Koei Tecmo) {2018.03.15} (¥7.800) - 2.822 / 52.102 (-39%)Le jeu The Snack World sur Nintendo Switch entre à la première place, Far Cry 3 perd trois places, Ni no Kuni II : Revenant Kingdom perd trois places, Detective Pikachu perd cinq places, Hyrule Warriors : Definitive Edition perd six places, Hokuto ga Gotoku perd une place, Monster Hunter World perd cinq places, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon perd une place, Super Mario Odyssey perd deux places, Splatoon 2 reste stable, Mario Kart 8 Deluxe perd deux places, The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch perd aussi deux places, et 1-2-Switch et Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch quittent le classement…Passons maintenant au Top Hardware :01. Nintendo Switch : 36 30802 . Ps4 : 10 96403 . 3DS : 8 54604 . PsVita : 2 92105 . Xbox One : 72Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20180418060/