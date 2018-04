« Nous savions déjà que les bonnes histoires pouvaient vous transporter dans les chaussures de quelqu’un d’autre au sens figuré. Maintenant, il semble que quelque chose se passe aussi en terme biologique » nous explique le professeur Gregory Berns qui s’est justement penché sur cette question.

Nous avons réuni ici les huit expériences les plus marquantes de ces dernières années concernant les bienfaits de la lecture sur notre cerveau.Stanislas Dehaene, chercheur en neurosciences et en psychologie cognitive, a fait de la lecture un de ses champs de recherche de prédilection. Dans Les Neurones de la lecture, il énonce un fait surprenant : le cerveau n'est pas fait pour lire. C'est le « paradoxe de la lecture. Nous n'avons pas de neurones prédisposés à la lecture puisque la structure de ce dernier est bien plus ancienne que l’invention de l’écriture et donc que celle de la lecture. Notre capacité à lire est due à... notre capacité à recycler des neurones devenus inutiles. La conséquence est simple : avant même de parler de ce qu’il faut lire, comment lire, pourquoi lire, soulignons un point crucial. Savoir lire est déjà bon pour notre matière grise.Suite : https://glose.com/bookstore/les-bienfaits-de-la-lecture-sur-votre-cerveau