Dans un nouveau billet sur Halowaypoint, l'équipe de 343 Industries, en charge de continuer le suivit d'Halo: The Master Chief Collection, communique de nouvelles informations, mais aussi une fenêtre sur l'arrivée d'un premier patch. Il devrait être déployé durant l'été et il ajoutera des textures dédiées à la Xbox One X, des options HDR / SDR, mais aussi le support du LAN ! Élément qui a fait les heures de gloire de la licence.L'interface sera aussi modifiée et ajustée, le Matchmaking sera amélioré et divers bugs seront corrigés.Les développeurs précisent que l'objectif est d'afficher une résolution en 4K sur l'ensemble des Halo. Cependant la tâche s'avère plus complexe pour Halo 2 Anniversary qui est le seul à ne pas être locké en 1080p sur Xbox One. Il bénéficie d'une résolution dynamique qui permet de privilégier le frame-rate constant comme sur Halo 5. Il est fort probable que le passage en 4K se fasse aussi avec la même solution pour ce volet.