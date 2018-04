News Manga

Le numéro de mai du magazine Shonen Magazine Edge de Kodansha a publié un prologue pour le nouvel arc du manga Shaman King de Hiroyuki Takei.Il a également était révélé le titre du nouvel arc en tant que "Shaman King The Super Star", ainsi que son lancement dans le numéro du mois de Juin le 17 Mai.Le premier chapitre du prologue est intitulé "Sandaime Itako no Anna" (Anna, la troisième génération Itako). Le deuxième chapitre est intitulé "Death Zero From Flowers", tandis que le troisième chapitre s'intitule "Dai Butsu Zone" (Zone du Grand Bouddha).Une vidéo pour les nostalgiques ;-) En espérant un reboot de l'animé respectant cette fois si le manga et sans censure.