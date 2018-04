Avant la sortie du prochain jeu Spider-Man le 7 septembre sur PlayStation 4, les fans du Tisseur pourront en apprendre davantage sur cette nouvelle intrigue par le biais d'un roman préquelle.



Intitulé Spider-Man : Hostile Takeover, l'ouvrage écrit par David Liss et publié par Titan Books mettra en place le contexte du jeu d'Insomniac Games, et décrira le plan du Caïd pour contrôler New York City. Nous y retrouverons notamment les personnages de Mary Jane et de J. Jonah Jameson, mais aussi du Shocker, d'Echo et de Blood Spider. Il paraîtra naturellement en amont du jeu vidéo, le 21 août.



Titan Books aura aussi dans les cartons pour le 11 septembre un artbook, tout simplement nommé Spider-Man : The Art of the Game, qui s'attardera sur la démarche artistique des créateurs du jeu, avec une tonne de croquis et d'explications sur toutes les facettes du titre : personnages, décors, équipements...