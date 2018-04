Wave Race (Game Boy en 1992, n'est pas sorti au Japon)





Wave Race 64 (Nintendo 64 en 1996)





Ware Race: Blue Storm (Nintendo GameCube en 2001)







Ryota Hayami en rouge tout à droite

Wave Race, c'est 3 opus dans l'ordre :Les jeux Wave Race ont été principalement développé par Nintendo EAD Kyoto (aujourd'hui Nintendo EPD), le dernier étant développé par Nintendo Software Technology.Wave Race est une série de jeu de course en jet-sky réaliste. Mais seul le 3e opus a introduit des personnages originaux (= avec character-design), Ryota Hayami étant le premier personnage de la sélection et le personnage "équilibré" (Mario, Springman, etc...).Je n'ai que le dernier opus sur GCN donc, et franchement j'ai eu du mal à jouer XD. Faudrait que je m'y replonge un de ses jours, mais je n'ai pas de bons souvenirs avec le gameplay.