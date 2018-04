Je fais ce petit article vite fait pour prévenir.On dit souvent de se méfier des forums et de youtube juste avant la sortie d'un gros jeu, mais les spoils peuvent venir d'ailleurs.Hier j'ai fais un tour à Micromania dans le centre ville de Montpellier et bien qu'ils n'avaient pas le jeu, la boutique s'est permis de faire tourner en boucle OST du jeu (et pas que les morceaux des trailers), mais surtout de passer sur les écrans des vidéos tirées de leak, où l'on peut y voir de longues sessions de différents boss ou décors absents de la communication officielle.Alors je ne sais pas si c'est le cas dans tous les Micromania, mais dans le doute vous êtes informés

posted the 04/18/2018 at 09:08 AM by e3ologue