Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Famitsu a testé les jeux suivants :God of War (Ps4) – 10/9/10/9 [38/40]Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 (Ps4, PsVita) – 9/9/10/10 [38/40]The Dead Heat Breakers (3DS) – 8/8/9/8 [33/40]Tengai ni Mau, Iki na Hana (PsVita) – 9/8/8/8 [33/40]Utawarerumono : Chiriyukusha he no Komoriuta (Ps4, PsVita) – 9/8/8/7 [32/40]Natsuiro Kokoro Log (PsVita) – 7/7/7/7 [28/40]NadeRevo! Nadeshiko Revolution (PsVita) – 6/6/6/6 [24/40]Il obtient donc la meilleure note parmi les jeux testés cette semaine, avec Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018. Pour comparer avec les autres Opus :Le jeu sortira le 20 avril prochain...Source : https://gematsu.com/2018/04/famitsu-review-scores-issue-1533