De nombreux nouveaux jeux Xbox Originals arrivent en ce mois d'Avril, pour cette première fournée, je vous propose quelques extraits de titres dès à présent disponibles (d'autres enregistrements sont en cours).Les jeux sont capturés sur Xbox One X, sachez que ces titres sont également et dès à présent rétrocompatibles également sur Xbox 360 (chouette initiative) mais ne proposent évidement pas d'améliorations sur cette plateforme.Malgré le 4/3 natif de ces jeux, le travail sur One X est vraiment impressionnant et offre une netteté exemplaire !Dans cette première liste, on retrouve :Blinx (toujours aussi pourri)Jade EmpireConker Live & ReloadedPanzer Dragoon OrtaAmis nostalgiques, soyez bénis