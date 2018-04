A quelques semaines de la sortie du film Solo A Star Wars Story, LucasFilm annonce la durée de celui-ci.Heureusement, le film sera plus court que le très nul (avis perso) Episode VIII qui durée 2h30. Solo A Star Wars Story, lui aura une durée de 2h15, la norme dans un film Star Wars.Le film sortira en salle le 23 Mai en France.

posted the 04/17/2018 at 09:15 PM by leblogdeshacka