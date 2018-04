Découvrez l'univers de Dark Souls, le chef-d'œuvre exigeant du studio FromSoftware



" La plupart des développeurs font des efforts considérables pour vous protéger de l'échec. FromSoftware le transforme en art. " – Keza MacDonald, IGN



Avec son gameplay impitoyable et ses ennemis redoutables, Dark Souls est devenu le nouveau standard d'exigence de l'industrie vidéoludique. Plongeant le joueur dans un univers de dark fantasy très léché, le studio FromSoftware a ainsi établi une référence du jeu vidéo, source d'inspiration pour de nombreux blockbusters.



Personnages, créatures, armes, lieux et objets... Dans Dark Souls I & II Design Works, plongez dans les archives de cette cruelle saga, au travers de plus de 1 000 illustrations inédites et d'interviews exclusives avec l'équipe des jeux, pour la première fois recueillies en un seul volume !

L'artbook de Dark Souls se dévoile avec des photos du livre. Le livre est édité par Mana Books. Le livre est composé de pas moins de 368 pages, qui détailleront Dark Souls I & II. Le livre est prévu pour le 26 Avril.