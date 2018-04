Voici une Information autour du jeu Pokemon à paraitre sur Nintendo Switch :Pour se mettre dans le contexte, celui qui tweete est un employé d’Ubisoft ayant travaillé sur le jeu Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle ayant teaser l’annonce du jeu Nintendo Labo avant son annonce officielle. Selon lui, une annonce concernant le jeu Pokemon sera bientôt faite. Plus qu’à espérer…Source : https://www.resetera.com/threads/pok%C3%A9mon-switch-rumor-discussion-and-speculation-thread.22500/page-320#post-6878571

