Comme tous les mois, des entrées et des sorties s’effectuent dans le catalogue du service de location de Microsoft. Si l’on ne connaît pas encore les nouveaux la liste des prochains jeux qui s’ajouteront, celle de ceux qui seront retirés est maintenant connue. Ils sont au nombre de 3 avec les titres de sport de 2K année 2017 NBA et WWE qui sont accompagnés par Lumo issu du programme ID@Xbox. Si vous comptez les essayer ou les finir, vous avez encore jusqu’au 30 avril pour en profiter ensuite il faudra passer par la case achat.



*NBA 2K17

*WWE 2K17

*Lumo

Dans la théorie, nous devrions avoir 8 titres supplémentaires dans le Xbox Game Pass pour le mois de mai, avec entre autres l'arrivée de State of Decay 2 ainsi qu'une forte probabilité de voir Halo : The Master Chief Collection intégrer l’abonnement. Ce dernier a fait l’objet d’un teasing de la part de Xbox ce week-end.