Voici une Information autour des jeux God of War, Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda : Breath of the Wild :10. Gears of War 4 (Xbox One) – 8409. Forza Motorsport 7 (Xbox One) – 8608. Horizon Zero Dawn (PS4) – 8907. Forza Horizon 3 (Xbox One) – 9106. Shadow of the Colossus (PS4) – 9105. Mario Kart 8 Deluxe (Switch) – 9204. Uncharted 4 (PS4) – 9303. God of War (PS4) – 9502. Super Mario Odyssey (Switch) – 9701. The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Switch) – 97Deux jeux Nintendo Switch sur le podium, et God of War sur Ps4 le complète…Source : http://twinfinite.net/2018/04/the-10-highest-rated-first-party-exclusives-of-the-generation-according-to-metacritic/