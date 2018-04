Les reviews du dernier Sony Santa Monica ont été publiées en fin de semaine dernière...Profitant de retours élogieux et unanimes de la presse dés la toute fin de l'embargo, on pouvait en toute logique s'attendre à un tassement habituel du Metascore après quelques jours mais il n'en est rien.Sa moyenne n'a finalement fait qu'augmenter, avec à ce jour 89 critiques répertoriées, et 89 retours positifs, dont 30 notes parfaites, pour un Meta de 95. Retour gagnant pour Kratos, il s'agit de l'épisode le mieux noté de la franchise.Par ailleurs, et comme de coutume quand un blockbuster tape dans le 90+ (ce qui se fait de plus en plus rare), le bouche-à-oreille explose et la hype est à son climax avec un titre au top des ventes sur Amazon, et qui est en mode restockage d'urgence un peu partout.Pour rappel, et à l'instar de la saga Uncharted, chaque épisode canonique de God of War s'est mieux vendu que le précédent.Après les énormes cartons commerciaux que furent The Last of Us (7 millions de ventes en un an sur PS3), Uncharted 4 (8.7 millions de copies en 2016) et Horizon : Zero Dawn (qui fêtait son premier anniversaire en février dernier avec 7.6 millions d'unités au compteur), des titres qui continuent de squatter le top 100 des meilleures ventes modiales, reste à savoir quels records fera tomber le nouveau God of War, déjà gros prétendant au titre de GOTY et de meilleur démarrage de l'année.Si Detroit qui sort le mois prochain s'annonce lui aussi très ambitieux, il va sans dire que son concept nettement moins grand public le prive d'emblée d'une stature critique et commerciale aussi forte. Même si, il faut bien le dire, ça sent là-aussi le comeback réussi pour ses développeurs après un Beyond qui avait pour le moins divisé.Top 10 Metacritic PS4 :1) GTA2) God of War3) The Last of Us4) Persona 55) Metal Gear Solid 56) Uncharted 47) JourneyBloodborne9) Undertale10) The Witcher 3