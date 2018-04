La liste de jeux rétrocompatibles Xbox s'étoffe aujourd'hui de ces différents titres à vos manettes :



Blinx: The Time Sweeper

Breakdown

Conker: Live & Reloaded

The Elder Scrolls III: Morrowind (version goty)

Hunter: The Reckoning

Jade Empire

Panzer Dragoon Orta

SSX 3



La deuxième vague arriveras le 26 de ce mois.



















Major Nelson - https://majornelson.com/blog/xbox-one-backward-compatibility/